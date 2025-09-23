Alejandro Speitzer afronta uno de sus mayores retos con 'Cruise'

Sergio Gabriel, productor general de la obra de teatro "Cruise" en México, aseguró que el país está listo para recibir esta obra impactante que conquistó Londres.

La obra contará con la producción de Alejandro Speitzer y Óscar Uriel, la cual promete ser una experiencia profunda, divertida y conmovedora, con la que se invitará a reflexionar sobre la evolución de la sociedad.

"Cruise" sigue la historia de un joven con VIH en Londres durante los años 80, en plena crisis del SIDA. A través de su relato, la obra genera un diálogo intergeneracional, mostrando las cicatrices de la comunidad y la importancia de crear conciencia para las nuevas generaciones.

La obra también celebra la transición de la música disco a la electrónica.

Alejandro Speitzer, protagonista y productor, reconoció que la obra representa uno de los retos más grandes de su carrera.

“Este papel me asusta de una manera única", confesó el actor, destacando la profundidad del personaje y la conexión personal que tiene con la historia.

Para Speitzer, "Cruise" no es solo un monólogo, sino una historia de amor que invita a reflexionar sobre el amor, la existencia y la sociedad.

También, Speitzer dijo que, a pesar del miedo que le genera este proyecto, está emocionado por el desafío que le presenta la obra.

"Cruise" llegará a México el próximo 24 de octubre y podrá ser vista en el Teatro Milán en la Ciudad de México en funciones de viernes a domingo.

