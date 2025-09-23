Cerrar X
escena_alejandro_speitzer_57abe1a318
Escena

Alejandro Speitzer afronta uno de sus mayores retos con 'Cruise'

El actor regresará este octubre al teatro de México con un monólogo que explora el VIH, el amor y la resiliencia en una historia conmovedora y desafiante

  • 23
  • Septiembre
    2025

Sergio Gabriel, productor general de la obra de teatro "Cruise" en México, aseguró que el país está listo para recibir esta obra impactante que conquistó Londres. 

La obra contará con la producción de Alejandro Speitzer y Óscar Uriel, la cual promete ser una experiencia profunda, divertida y conmovedora, con la que se invitará a reflexionar sobre la evolución de la sociedad.

"Cruise" sigue la historia de un joven con VIH en Londres durante los años 80, en plena crisis del SIDA. A través de su relato, la obra genera un diálogo intergeneracional, mostrando las cicatrices de la comunidad y la importancia de crear conciencia para las nuevas generaciones.

La obra también celebra la transición de la música disco a la electrónica.

Alejandro Speitzer, protagonista y productor, reconoció que la obra representa uno de los retos más grandes de su carrera.

“Este papel me asusta de una manera única", confesó el actor, destacando la profundidad del personaje y la conexión personal que tiene con la historia.

Para Speitzer, "Cruise" no es solo un monólogo, sino una historia de amor que invita a reflexionar sobre el amor, la existencia y la sociedad.

También, Speitzer dijo que, a pesar del miedo que le genera este proyecto, está emocionado por el desafío que le presenta la obra.

"Cruise" llegará a México el próximo 24 de octubre y podrá ser vista en el Teatro Milán en la Ciudad de México en funciones de viernes a domingo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_VERTICAL_7_9d78949348
Ricky Martin anuncia su gira 'LIVE México 2026'
yuridia_monumental_0ef1a37496
Estrena Yuridia 'Monumental', su álbum en vivo más grande
Whats_App_Image_2025_09_24_at_12_12_46_AM_6db04aa8fe
Economía mexicana luce con 'mejor cara' hacia cierre de año
publicidad

Últimas Noticias

inter_ministro_inteligencia_iran_50bbddb8bc
Irán se habría infiltrado en el programa nuclear de Israel
Whats_App_Image_2025_09_24_at_9_07_51_PM_f8bf044b0b
Tigres vence 2-0 a Atlas y se mete a zona de clasificación
c31737ecd240cc2bb2f15cc379a735f8cbffd242_dce33898d1
'Trump es la esperanza para la paz en Ucrania': Hungría en la ONU
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×