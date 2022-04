Alexander Skarsgård se quedaba sin chamba... ¡por guapo!

Alexander Skarsgård es integrante de una conocida familia de actores suecos que poco a poco se han abierto paso en la industria del cine de Hollywood, sin embargo, las cosas no han sido del todo fáciles para él.

En entrevista con The Sunday Times, el actor reveló que ser demasiado atractivo le ha traído muchos problemas al momento de conseguir papeles, y que ha sido tajantemente etiquetado como el tipo que "se quita la camisa".

"Después de mi primer trabajo, estaba en una lista de 'chicos sexys' y luego la gente no me tomó en serio. Si quieres personajes con profundidad, pero te han etiquetado como 'un tipo que se quita la camisa', no vas a recibir esas ofertas", detalló.