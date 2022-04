Alfonso Herrera se une a Rebel Moon lo nuevo de Zack Snyder

El actor compartirá créditos con grandes actores como Michiel Huisman, Cary Elwes y Corey Stoll

Netflix hizo oficial que el mexicano Alfonso Herrera se unirá a una cinta dirigida por Zack Snyder, director de Justice League ha explorado el género de la ciencia ficción de la mano de algunos de los más grandes superhéroes de DC.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter donde el actor compartió la publicación de la empresa: "Alfonso Herrera, repito, Alfonso Herrera (@ponchohd) se une a ´Rebel Moon´, la nueva película de ciencia ficción de Zack Snyder", tuiteó Netflix Latinoamérica a lo que él respondió de una manera muy peculiar, haciendo un guiño a su pasado en RBD: "¡Y soy rebelde!", siendo aplaudido y viralizado rápidamente por sus seguidores más leales de Brasil, Argentina, Colombia y por supuesto México.

"Rebel Moon" continúa con la característica línea argumental de Snyder que propone una historia llena de elementos fantásticos e intergalácticos, justo como en sus proyectos anteriores, entre los que destacan "300" (2006), "Watchmen" (2009), "Batman Vs Superman: El amanecer de la justicia" (2016), "La Liga de la Justicia" (2017) o la arriesgada "Ga'Hoole: La leyenda de los guardianes" (2010), sólo por mencionar algunos.

Ya con una amplia experiencia en el género de la ciencia ficción y en las producciones hollywoodenses gracias a sus papeles en en las series "Sense8" y "Ozark", ahora el mexicano Alfonso Herrera se prepara para ser parte de esta cinta, en la que compartirá créditos con figuras como Michiel Huisman (Kate, La Maldición de Hill House, Game of Thrones), Cary Elwes (Stranger Things, A Castle for Christmas, La Princesa Prometida) y Corey Stoll (Billions, The Many Saints of Newark, First Man).