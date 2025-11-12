Cerrar X
Escena

Alfredo Olivas habría sido herido durante ataque en Tamaulipas

De acuerdo con información que ha trascendido, el cantante habría sido herido en el abdomen debido a un disparo durante un enfrentamiento en Ciudad Victoria

  • 12
  • Noviembre
    2025

El cantante mexicano, Alfredo Olivas, habría sido herido en un enfrentamiento en Tamaulipas. 

De acuerdo a medios locales e información que ha trascendido en redes sociales, el cantante habría sido herido en el abdomen debido a un disparo durante un enfrentamiento durante un ataque armado en Ciudad Victoria.

Según información compartida en redes sociales, el artista se trasladaba a un evento con su cuerpo de seguridad; sin embargo, durante el trayecto, al menos cinco camionetas con hombres armados los atacaron, quedando un escolta sin vida.

Hasta el momento se menciona que Alfredo Olvias fue ingresado en un estado crítico a un hospital de la ciudad.

Información en proceso...


