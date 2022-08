Alicia Machado denuncia abusos por parte de Donald Trump

Alicia Machado fue Miss Universo en 1996, año en el que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió el concurso de belleza.

Alicia Machado rompió el silencio en una entrevista y reveló lo complicado que fue trabajar como Miss Universo en 1996, año en el que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, adquirió el concurso.

"La imagen que se pretendía dar de la mujer no era la correcta, la Miss Universo era una especie de diplomática, no una prepago. Vivir en manos de Trump es algo que no voy a olvidar nunca", explicó en entrevista con Yordi Rosado en su canal de YouTube.

"Nunca fui una niña 'bulleada' hasta que llegué a las manos de Trump", añadió Machado, quien detalló que las humillaciones que le hizo el empresario la llevaron a padecer bulimia y anorexia.

Alicia Machado recuerda que el expresidente de Estados Unidos la llamaba "máquina de tragar comida" y "Miss Piggy" y que en una ocasión la obligó a hacer ejercicio delante de periodistas en una conferencia.

"Me forzaron a ejercitarme ante la mirada de todos. Estaba en la bicicleta y le decía ´no quiero hacer esto´ y me respondió 'pues no me importa porque estoy pagando por esto'", dijo Machado, quien desde ese momento empezó a desarrollar bulimia.

"Vomitaba 35 veces al día. Le tenía mucho miedo, no podía verlo a la cara. Nunca en mi vida un hombre me había hecho sentir tanto tempo. Fui abusada psicológicamente, nunca pasó nada gracias a Dios y porque yo ponía sillas en la puerta para que no se metiera a mi cuarto", explicó.

En 1996, Alicia Machado era menor de edad en Estados Unidos y era obligada por el millonario a acudir a sus eventos. "Me traía como chihuahueño, de su mascota, no era legal, yo no era su dama de compañía, yo era Miss Universo, él quiso comprar el concurso para tener su harem".

Espera publicar sus vivencias

Alicia Machado adelantó en la entrevista con Yordi Rosado que está escribiendo un libro sobre todo lo que vivió en el concurso Miss Universo junto al empresario Donlad Trump y aunque aún no tiene fecha de publicación, espera que algún día salga a la luz.