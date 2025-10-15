Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras 18 años

La banda española La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente este miércoles el regreso de su vocalista original, Amaia Montero, tras casi dos décadas fuera del grupo.

La noticia, esperada durante meses, llegó mediante un comunicado publicado en redes sociales, acompañado de una fotografía y un breve video grabado en el local de ensayo donde se ve a Amaia cantando junto a Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

“Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz”, expresó Amaia, visiblemente emocionada por el reencuentro.

El comunicado también confirmó la ausencia del guitarrista Pablo Benegas, miembro fundador del grupo y parte esencial de su sonido durante 30 años.

En el texto, La Oreja explicó que Benegas se retirará temporalmente para pasar más tiempo con su familia y explorar nuevos proyectos personales.

“Pablo sigue formando parte de La Oreja de Van Gogh, pero se retirará una temporada”, señala el comunicado firmado solo por los otros tres integrantes.

Con su salida, el grupo queda convertido temporalmente en cuarteto, aunque no descartan su regreso en el futuro.

El regreso más esperado del pop español

Cabe señalar que el reencuentro de Amaia Montero con su banda se da justo un año después de la salida de Leire Martínez, quien fue vocalista de La Oreja de Van Gogh durante 17 años.

Desde entonces, los rumores sobre el regreso de Amaia crecieron, sobre todo después de que la cantante subiera al escenario del estadio Santiago Bernabéu junto a Karol G en 2024, interpretando su clásico Rosas, lo que marcó su primer regreso musical en años.

La propia Amaia había estado alejada del foco mediático desde 2020, lo que hizo aún más sorprendente su regreso a los escenarios y al grupo que la llevó a la fama.

La salida de Leire Martínez

La partida de Leire Martínez, anunciada el 14 de octubre de 2024, fue uno de los momentos más comentados de la música española.

En aquel comunicado, el grupo explicó que “no habían conseguido acercar sus diferentes maneras de vivir el grupo”, frase que muchos fans interpretaron como un distanciamiento interno.

Meses después, Leire lanzó su primer sencillo como solista, Mi nombre, una canción en la que alude a su experiencia con versos como:

“Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez”.

El tema fue interpretado por sus seguidores como una despedida dolorosa y una crítica al grupo que lideró por casi dos décadas.

Nueva gira a la vista

Por otra parte, el grupo adelantó que ya trabaja en nuevas canciones y prepara una gira internacional que incluirá fechas en España y América Latina en 2026, coincidiendo con el 30 aniversario de La Oreja de Van Gogh.

