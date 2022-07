Amaury Pérez brilla en tierras regias

El cantautor cubano Amaury Pérez regresó a la ciudad.

La noche del domingo 24 se vistió de trova cubana con la presencia del cantautor cubano Amaury Pérez, que hace tres años no pisaba escenarios fuera de su país. El público neolonés se estremeció y gozó con las historias que el músico narraba entre piezas.

Entre los temas que no podían faltar en su presentación en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás, destacaron Abecedario, Olvídame muchacha, Hacerte venir y No lo van a impedir, este último tema que causó controversia hace unos meses cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, la utilizó para cerrar una de sus conferencias matutinas.

Cuando Amaury viene para México en lo primero que piensa son sus amigos. "Yo tengo amigos donde quiera".

El cantautor se sensibilizó con el tema de la escasez del agua en la región, habló también de cómo a veces ha hecho falta en la isla.

Además de cantar, el intérprete compartió que actualmente escribe una novela. "Ahora sigo escribiendo. Estuve 10 años, hasta que empezó la pandemia, conduciendo y dirigiendo un programa de televisión de entrevistas a personalidades artistas".

Lo que sigue luego de su visita a Nuevo León, es una amplia gira internacional en la que asegura: "Me divierto, esto dejó de ser un trabajo para mí. Con poco puedo vivir, no necesito mucho, una guitarra, un grupo de amigos... hago conciertos porque lo disfruto. Mis padres me enseñaron a trabajar por amor al arte, para el arte, por el arte, no para vivir del arte".

El concierto fue gratuito, auspiciado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal en vinculación con la Secretaría de Cultura de Nuevo León y la dirección de cultura del municipio de San Nicolás de los Garza.