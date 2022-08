Américo Garza revela haberse casado con Karla por su cáncer

Américo Garza junto con su esposa Karla Panini realizaron un en vivo en donde dieron réplica a la respuesta de Rubén Luna, hermano de la fallecida cantante, Karla Luna.

Esto lo hicieron mediante la cuenta oficial de Karla Panini.

"Ella sabía que a mi no me interesaba. Les vuelvo a decir, yo me casé con ella cuando le dio cáncer, porque le dio cáncer y fui muy claro con ella, que me casaba con ella para que mis hijas pudieran decir que su mamá y su papá se casaron", dijo Américo.