AMLO busca juntar a Belinda y Nodal para cantar en el Zócalo

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso juntar nuevamente a Christian Nodal y Belinda para que brinden un concierto gratis en el Zócalo de México.

Debido al gran éxito que tuvo el concierto de Grupo Firme en el Zócalo donde rompió récord al reunir 280 mil asistentes, López Obrador planteó la oportunidad de repetir la ocasión, pero esta vez con Nodal.

"No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería... Cristian Nodal quería también participar y no cobrar, sería buenísimo", dijo.