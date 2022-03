Amy Schumer hace broma pesada a Kirsten Dunst en los Oscar

La comediante hizo una broma demasiado pesada a la actriz; sin embargo, pasó desapercibida debido a la pelea de Will Smith y Chris Rock

Todo el mundo parece estar hablando del golpe que Will Smith le propinó a Chris Rock después de que le hiciera un chiste de mal gusto a su esposa Jada Pinkett, que sufre de alopecia. Sin embargo, la señora Smith no fue la única víctima de los comentarios fuera de lugar de los presentadores.

A través de redes sociales se está haciendo viral otro incómodo momento que se vivió en la gala, pero ahora la víctima fue Kirsten Dunst al ser humillada por la comediante Amy Schumer.

"Imagínate ser Kirsten Dunst y tener 30 años de carrera con 'Entrevista con el vampiro', 'Vírgenes suicidas', 'Bring It On', 'Spider-Man', 'Melancholia', etc. para que Amy Schumer (!) te diga "ocupa asientos" en tu nominación en los #Oscars. LA QUIERO PRESA", menciona uno de los usuarios que compartió el video de lo sucedido.

Los internautas están pidiendo cancelar a la conductora, pues llamó a la actriz "ocupa asientos" tras haber perdido en la categoría de "Mejor actriz de reparto" por "El poder del perro".

Schumer hablaba de los "ocupa asientos" de los Oscar 2022, es decir, quienes solo asisten a ocupar un lugar, porque al final no ganaron un premio, no tienen relevancia o importancia. Mientras caminaba entre el público, llegó a la mesa donde estaba sentado el reparto de "El poder del perro", entre ellos Jesse Plemons y Kirsten Dunst, quienes son esposos.

"Déjenme explicarles lo que hace un ocupa asientos, cuando vas a llorar al baño por no haber ganado o algo así. ¡Oh miren, aquí hay un ocupa asientos!", explicó Amy mientras se dirigía a Kirsten: "¿Podemos moverte?".

Pero el momento fue tan incómodo que Jessie Plemons, esposo de Dunst, le dijo a la conductora: "Amy, ¿sabes que esa es mi esposa?".

"¿Estás casada con esa rellena asientos? ¡Eso es muy extraño!", respondió irónicamente Schumer.

A muchos fans e internautas no les causó nada de gracia el chiste y manifestaron su enojo.

"¿Hacen campañas contra el bullying pero luego este es el "humor" que se cargan los adultos...?", "Las faltas de respeto de los presentadores son vergonzosas. Este 'estilo' sobrepasa los límites del respeto y la educación. No todo vale por buscar la risa fácil", "Al parecer este año los Óscar estuvo lleno de humor de mal gusto", fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios.

Incluso algunos aseguran que si Plemons hubiera reaccionado como Will Smith, lo más seguro es que lo estarían atacando o cancelando.

Sin embargo, algunos justificaron a la comediante diciendo que el chiste estaba en que "todos sabemos que Kristen es una actriz de la pu%& madre, nominada al Oscar, es irónico llamarla 'rellena asientos' ahí está la gracia. Distinto hubiera sido que se lo diga a alguien que recién empieza, eso sí sería de mal gusto".

