Anahí hace un regreso triunfal en concierto de Karol G

Con una Arena México llena, la cantante colombiana Karol G cumplió uno de sus sueños al recibir a la ex RBD Anahí, durante la primera noche de su 'Bichota Tour Reloaded', en la Ciudad de México.

El retorno de Anahí causó revuelo en los presentes, los cuales dieron un cálido y muy emotivo regreso a los escenarios a la ido de muchos adolescentes, Anahí.

"Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder", mencionó Karol G.

Mientras que la mexicana expresó sentirse nerviosa y agradecida por el gran recibimiento de los fanáticos al salir al escenario nuevamente.

"Hace 11 años no me paraba en un escenario y los nervios son fuertes pero quiero decirles que siempre están en mi corazón y que lo que juntos vivimos y construimos no se olvida nunca ¡son una generación increíble!", dijo entre lágrimas Anahí.