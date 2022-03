'And Just Like That' tendrá segunda temporada

La serie que trajo de vuelta a Carrie Bradshaw a la gran pantalla fue todo un éxito durante su transmisión en HBO

Luego de muchos rumores y a más de un mes del final de la primera temporada, por fin se confirmó la noticia que muchos estaban esperando, la segunda temporada de And Just Like That, serie que sigue los hechos de la exitosa serie de los noventa ´Sex and the city´.

La serie trajo de vuelta a Carrie, Miranda y Charlotte interpretadas por las mismas actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Los seguidores de la serie continuaban cuestionándose acerca de si la serie tendría segunda temporada y de ser así si los fans continúan preguntándose si en algún momento Kim Catrall podría regresar a la serie, pues en ningún momento en la serie se manejó la versión de su muerte.

HBO Max renueva 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York' por una segunda temporada

"Estoy encantado y emocionado de contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estos poderosos e increíbles actores. El hecho es que todos estamos emocionados. Y 'And just like that'... nuestra vida sexual está de regreso", señala Michael Patrick King, productor ejecutivo, en un comunicado difundo por el servicio de streaming.

El reparto de la primera temporada incluyó a Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson y Evan Handler.