'And just like that...': Un nuevo capítulo  en su vida

La serie And just like that..., continuación de Sex and the City, traerá de nueva cuenta a un par de personajes muy queridos.

El regreso de Aidan y Samantha, dos de los personajes más queridos de Sex and the City, destaca entre los atractivos principales de la segunda temporada de And just like that..., cuyos dos primeros episodios se estrenan este jueves en HBO Max.

La serie da continuación a las seis temporadas del proyecto que se transmitió de 1998 al 2004 en 94 episodios; y a las dos películas que llevaron a la pantalla grande las aventuras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) y Miranda (Cynthia Nixon).

La incorporación de Aidan (John Corbett) y Samantha, ha levantado el interés de sus seguidores, aunque tendrán que esperar para poder verlos, ya que no aparecen en los primeros episodios.





Quien sí aparece es Carrie con Franklyn, al que da vida Iván Hernández, actor estadounidense de origen guatemalteco, en una relación que no se sabe bien hacia dónde va. Y en algún momento reaparecerá Aidan.

También regresa el personaje de Samantha, tras los problemas con sus compañeras de reparto, que Kim Cattrall ha revelado en los últimos años, y razón por la que no participó en la primera temporada.

Y aunque los seguidores de la serie desean tener a Samantha de forma permanente; Kristin Davis reconoció en una entrevista reciente que quizás “se han levantado expectativas demasiado altas”.