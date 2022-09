Andor serie de Star Wars, llega hoy con Diego Luna

La serie Andor del universo Star Wars, llega hoy a Disney+ con Diego Luna en el papel estelar.

El momento ha llegado para los admiradores de Star Wars tras una espera que inició en 2016. Luego del estreno de Rogue One comenzaron a surgir rumores de una posible serie para televisión. Una pandemia y seis años después, la serie Andor sobre el origen de su protagonista, Cassian Andor, debuta en Disney+.

El actor mexicano y uno de los productores ejecutivos, Diego Luna, conversó sobre el estreno de la serie, cuyos primeros tres capítulos debutarán hoy en el servicio de streaming.





En Rogue One: A Star Wars Story (Rogue One: Una historia de Star Wars) no todos los héroes sobreviven, pero esto, aunado a su estética retro similar a la de las primeras películas de Star Wars, ha hecho que sea una de las favoritas de los fanáticos de la saga, pues su tono es un poco más grave que en otros de sus filmes donde hay muertos que vienen del más allá o inevitablemente gana el bien sobre el mal.

"El objetivo ahora con Andor es seguir en esa tónica de hacer una historia sobre personajes, digamos, más realistas... tan real como se puede ser en una galaxia lejana. Es el origen de la Rebelión, de lo que vamos a hablar y son héroes de carne y hueso... no hay Jedis alrededor, es un momento muy oscuro donde la gente tiene que involucrarse", dijo Luna.

La serie retrata la opresión con la que el Imperio somete a las comunidades que domina, su explotación de los recursos naturales y cómo se vive esa marginación en una realidad donde no hay libertad, mientras en la capital de la galaxia todo es opulencia y tecnología.

"La ciencia ficción es una gran herramienta para hacer comentarios sobre tu realidad, cuando empiezas diciendo que esto pasa en una galaxia muy lejana, de pronto te puedes dar el lujo de hacer comentarios que tienen todo que ver con tu realidad", finalizó Luna.