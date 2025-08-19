Cerrar X
Andrés Tovar demanda a Imagen Televisión por derechos de autor

El productor de TV Azteca reclama derechos de autor de horas de sus programas 'Sale el sol' y 'De Pisa y Corre' y más de 400 horas adeudadas a Imagen

Este martes, Andrés Tovar, uno de los productores de televisión de TV Azteca, confirmó la existencia de una demanda en contra de Imagen Televisión por "los derechos de autor" de sus obras.

Fue mediante una publicación en su cuenta de X donde Andres Tovar habló de los problemas que tuvo RBD y las razones por las que su esposa, Maite Perroni, no regresará a la agrupación. Además, habló de su demanda en contra de Imagen.

El creador de "Sale el sol" mencionó que existe una demanda en contra de la televisora, confirmando así la información que había compartido el comentarista de espectáculos Álex Kaffie.

Hay que remontarse hasta julio de 2023, cuando Kaffie dio a conocer que Tovar se encontraba en medio de una disputa legal por los nombres de "Sale el sol" y "De Pisa y Corre", además de que exigía más de 400 horas que la televisora le adeudaba al momento de marcharse a Azteca, más la explotación de los títulos que le corresponden durante más de tres años.

“No hablaré más del tema porque hay una demanda en curso contra la televisora por mis derechos de autor y cientos de horas de producción que me deben”, es parte de lo que se lee en la publicación.


