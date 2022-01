Andrew Garfield oculta aparición en Spiderman a Emma Stone

Muchos fanáticos fueron sorprendidos en Spider-Man: No Way Home, luego de que Marvel Studios decidiera guardar el secreto de que aparecerían tres Peter Parker en el gran evento cinematógrafico de Marvel en 2021.

Pero no sólo los fans, también personajes del mundo del cine como Emma Stone tuvieron que esperar al filme para saber la noticia, ya que los actores también decidieron guardar el secreto.

Se trata de los intérpretes de Peter Parker, Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes aparecen en algunas escenas de la película protagonizada por Tom Holland.

Esto se dio a conocer en una entrevista realizada por el podcast Happy Sad Confused, donde Andrew Garfield revela entre risas que tuvo que mentir a Emma Stone y Marc Webb sobre su aparición en la última película de Spiderman.

Stone dio vida a Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro, la saga del Hombre Araña protagonizada por Garfield y dirigida por Webb.

Cabe señalar que también fue pareja de Garfield en la vida real, y aunque en esta rompieron su relación, siguen conservando una gran amistad.

Es por eso que Stone insistió al preguntarle a su antiguo compañero de reparto si era verdad que salía en Spider-Man: No Way Home.

"Emma me mandaba mensajes. Me preguntaba: '¿Estás en la nueva película de Spider-Man?'. Y yo le respondía: '¡No sé de qué me estás hablando!'. Ella me decía: 'Cállate. Dímelo'. Y yo, de verdad... Seguía incluso con ella. Es muy divertido. Entonces ella vio la película y me dijo: 'Eres un idiota' ", confesó Andrew Garfield.