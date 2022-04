Ángela Aguilar dice sentirse 'violentada' respecto a fotos

Ángela Aguilar rompió el silencio y dio a conocer su postura ante la filtración de unas fotografías donde sale acompañada con Gussy Lau, su pareja sentimental.

Mediante un video publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales, la cantante tomó la decisión de hablar ante las severas críticas que ha recibido por su noviazgo con el compositor. Recordemos que uno de los puntos que han cuestionado los seguidores de la hija de Pepe Aguilar es la edad, ella tiene 18 años y él 33.

La joven estrella expresó sentirse violentada y defraudada por una persona cercana, quien compartió las imágenes sin consentimiento.

"Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, ser defraudado por una persona que yo nunca pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto", expresó Ángela Aguilar.