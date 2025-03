Angélica Rivera vuelve a las pantallas tras 18 años de ausencia

Uno de los regresos más esperados en la televisión es el de Angélica Rivera, quien está a punto de volver a la pantalla con la serie “Con esa misma mirada”, que se estrenará el 21 de marzo en streaming.

Esta serie está basada en el melodrama "Señora Isabel" del escritor colombiano Bernardo Romero Pereiro, el cual ha tenido diferentes remakes; algunos de ellos fueron: "Mirada de mujer", "Victoria y Si nos dejan", entre otros.

El más reciente proyecto de actuación que hizo Rivera fue en “Destilando amor”, en el 2007, telenovela en la que interpretó a la Gaviola, que se convirtió en un ícono en su carrera.

Lo cual realizó previo a convertirse en la primera dama de México, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Fue un reto toda la serie, como actriz, porque llevaba 18 años fuera. Sin duda, las escenas que van a ver, las escenas sensuales, me di la oportunidad como actriz, porque el personaje requiere cómo descubre la capacidad para amar.

“Me sentí apapachada con el elenco; van a ver una Angélica muy diferente a lo que vieron en sus novelas anteriores”, expresó Angélica Rivera.

Al preguntarle a Angélica Rivera sobre qué aprendió de la política, prefirió no hablar al respecto.

“En otro momento hablaré de la política y de mi vida; deseo que la vean, es un trabajo que hicimos con mucho amor”.

“Estuve de las manos de un gran director, ellos guiaron. Es una historia moderna, estamos viviendo un momento importante, esta historia reivindica a la mujer, hay que quitarse los estereotipos y que una mujer adulta no pueda enamorarse; estamos en el 2025, las mujeres tienen derecho a ser libres, a mostrar su cuerpo; la mujer tiene la libertad de ser feliz”.

“Estuve acostumbrada toda mi vida a hacer televisión, pero aquí se marcan muchos planos, muchas tomas. Me siento contenta y apapachada por todos, me guiaron muy bien. Es diferente hacer cine y televisión, me sentí como en casa, somos como una familia”.

