Anitta refleja su estilo musical con nuevo álbum

En su nueva producción discográfica Versions of Me, Anitta muestra un compendio de los ritmos que la han marcado.

Para su quinto álbum de estudio Versions of Me, Anitta canta en inglés, español y portugués, la intérprete incluyó su éxito Girl From Rio, en el que hace un tributo a la canción clásica brasileña The Girl From Ipanema, y también incorporó algunos versos de la clásica mexicana La bamba en Gimme Your Number con el rapero estadounidense Ty Dolla $ign.

"Es como una nostalgia buena de poder escuchar esta canción de otra manera", dijo la cantante. "Creo que la gente no lo espera... esta versión de La Bamba (es) súper joven y súper actual. Es como lo que hicimos con Girl From Rio", agregó. "Traer una canción icónica de Brasil y poner ahí un hip hop, algo más moderno, más de ahora".

Del álbum le gusta especialmente Gata con Chencho Corleone, una canción 'buena para perrear', dijo, aunque a su mamá le gustó más la canción con toques de los años 80´s Versions of Me. Otro tema retro en el álbum es Boys Don´t Cry.

"Cuando llegué al estudio yo quería hacer una canción que me trajera a mi época de adolescencia, en la que a mí me gustaba mucho el pop rock", dijo sobre Boys Don´t Cry. En la romántica Love You canta en inglés y en un tono más de diva pop, "un lado mío que la gente no conocía y no esperaba", dijo Anitta. "Creo que de verdad va a sorprender a la gente encontrarme así tan dulce".

Para la brasileña, Versions of Me, es un reflejo de su personalidad y una ventana a todos los ritmos musicales que le gustan. "Soy muy arriesgada, me gustan todos los tipos de música, soy muy ecléctica y creo que el álbum viene así, esto es parte de quien yo soy de verdad y no estoy intentando hacer cosas sólo para llegar a mercados diferentes", finalizó.