'Anónima' salta de la literatura a la TV

En 2017 Wendy Mora escribió Anónima, una historia que se convirtió en bestseller en la plataforma Wattpad, sin embargo, jamás imagino que su historia cobraría tal impulso que daría un salto al cine.

En entrevista para El Horizonte, la originaria de Jalisco, de apenas 27 años, contó cómo es que los personajes principales de su libro, son el reflejo de la historia que vivió tiempo atrás justo en su adolescencia.

"Cuando conocí a mi esposo, quien no es el personaje de la historia, traté de comparar la trama, claro que el libro toma un camino diferente", señaló.

La premisa es sencilla, después de que un mensaje de texto accidental se transforma en una amistad virtual, los adolescentes de la historia empiezan a gustarse, sin darse cuenta de que ya se conocen en la vida real.

Anónima está disponible en la plataforma de Netflix, y se convirtió en la primera película romántica juvenil producida en México.

"La editorial fue la que me avisó del proyecto, no sabíamos si sería serie o película, me pidieron mi opinión y automáticamente dije que sí, ¡es Netflix!", expresó la escritora.