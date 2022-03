Anuncia Big Time Rush su regreso a Monterrey

Han pasado casi 9 años desde que la boy band visitó por última vez

Los ´Rushers´ regiomontanos están más felices que nunca, pues sus ídolos no solo regresan a la escena musical si no que llegarán a la ciudad este próximo 26 de agosto.





Además de Monterrey, Carlos, James, Kendall y Logan visitarán también Guadalajara el 23 de agosto y Ciudad de México el 24 de agosto.

La cita será en el Auditorio Citibanamex ubicado dentro del Parque Fundidora.

Los boletos se podrán adquirir en preventa los días 15 y 16 de marzo y estarán disponibles para venta en general al día siguiente.

De momento no se ha dado a conocer el precio de las localidades.

Después de ocho años sin música nueva, la boy band lanzó "Call It Like I See It" y "Not Giving You Up", los dos sencillos más recientes con los que anunciaron su regreso a los escenarios del mundo.