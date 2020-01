Anuncian a coaches de 'La Voz' 2020

Tras el buen recibimiento que tuvo por parte de las familias mexicanas el año pasado, La Voz regresa este 2020 a la señal de Azteca Uno, pero si bien todavía no se conoce la fecha exacta de estreno del reality show, ayer se dieron a conocer a los artistas que conformarán el panel de coaches en esta edición.

Debido al éxito que tuvieron en la temporada, Ricardo Montaner y Belinda volverán a ocupar de dos de las cuatro sillas giratorias, mientras que las dos restantes serán para dos nuevos rostros; María José y Christian Nodal, quienes en sus redes sociales expresaron su felicidad por integrarse al proyecto.

´´Estoy muy contenta de compartirles que seré Coach en #LaVoz2020 ¿Me acompañan en esta nueva aventura?´´, escribió cantante, quien se ha colocado en el gusto del público gracias a éxitos como Prefiero ser su Amante, Adelante Corazón, No soy una Señora, El Amor Manda y Me Equivoqué.

Por su parte, el creador del estilo denominado ´´mariacheño´´ no pudo ocultar su emoción por formar parte del programa. ´´Qué loco. ¿no? Desde niño viendo este programa, de adolescente soñando con poder concursar en este programa y hoy bendito Dios me invitaron a ser uno de los coaches... De verdad me siento muy agradecido y emocionado de poder compartir mi experiencia con los talentos soñadores que participarán en #LaVoz2020´´, publicó en Instagram.

´´Ya está... despejando incógnitas #México, nuevamente estaré contigo en @LaVozTvAzteca x @AztecaUno #LaVoz2020 y volveremos a hacer historia´´, escribió el cantautor venezolano nacido en Argentina. Asimismo, la intérprete de Luz sin Gravedad publicó ´´nos vemos muy pronto en #LaVoz2020´´.

(Con información de Agencias)