Anuncian documental sobre la etapa berlinesa de David Bowie

Revelan detalles de su nuevo documental sobre David Bowie, 'Bowie in Berlín', que explorará la estancia del artista en la capital alemana entre 1976 y 1978

La BBC reveló los detalles de su nuevo documental sobre David Bowie, titulado Bowie in Berlín, que explorará la estancia del artista en la capital alemana entre 1976 y 1978, un periodo clave que dio origen a algunos de sus trabajos más innovadores.

Durante esos años, Bowie creó la célebre Trilogía de Berlín (Low, Heroes y Lodger) además de producir y coescribir junto a Iggy Pop dos álbumes fundamentales: The Idiot y Lust For Life.

El proyecto, de 90 minutos de duración, también incluirá entrevistas exclusivas con cuatro mujeres a las que el músico consideraba sus musas: Clare Shenstone, Romy Haag, Sarah-Rena Hine y Sydne Rome.

El documental, dirigido por Francis Whately (responsable de anteriores trabajos sobre el Duque Blanco como David Bowie: Finding Fame y David Bowie: Five Years), promete una mirada íntima a la decisión del artista de mudarse a Berlín para alejarse de la fama y comenzar su rehabilitación.

Aunque todavía no tiene fecha exacta de estreno, se confirmó que será transmitido en otoño de 2026 a través de BBC Two y BBC iPlayer.

Los fanáticos ya esperan más adelantos de esta producción que busca retratar una de las etapas más creativas y transformadoras en la vida de Bowie.


