Arena Monterrey hará ¡tributo a la nostalgia!

Un espectáculo que repasa los éxitos de Michael Jackson, y la visita de la banda Journey, son dos de los shows que se agregan a la agenda de la Arena Monterrey.

La legendaria banda de rock multi-platino Journey, integrada por Neal Schon, Jonathan Cain, Deen Castronovo, Arnel Pineda, Jason Derlatka y Todd Jensen, se presentará en la Arena Monterrey el próximo 28 de septiembre, y el día 30 del mismo mes, llegarán a la Arena CDMX en la capital del país.

Con su nuevo disco, Freedom, la banda se presentará en tierra Azteca para continuar sumando nuevos fans a su ya larga lista de seguidores, éxitos como Mystery Mountain, I´m Gonna Leave You, Of a Lifetime, People, Don´t Stop Believin, When You Love a Woman, entre muchos más, formarán parte del repertorio.

Los boletos para su presentación en la Arena Monterrey, estarán disponibles a la venta al público en general a partir del viernes 22 de julio, en taquillas del recinto y el sistema de venta en línea Superboletos.

Por otra parte, la esencia del rey del pop, Michael Jackson, regresa a México gracias al espectáculo Legacy, un performance único de canto, baile, beat box, sin faltar sus legendarias coreografías, el show

incluye a los músicos que acompañaron a MJ por diversas giras mundiales.

A través de un comunicado, la empresa Zignia Live dio a conocer que: "Éxitos como Billie Jean, Thriller, Beat It, y canciones de la época de los Jackson Five, formarán parte de este espectáculo que sin duda revivirá la magia que tenía Michael".

La cita es en la Arena Monterrey el 20 de enero de 2023, al día siguiente los recibirá la Arena CDMX. Para su show ante los regios, la venta al público en general está programada a partir de hoy.

Journey

Ciudad de México: 30 de septiembre 2022, Arena CDMX

Monterrey: 28 de septiembre 2022, Arena Monterrey

Legacy, Michael Jackson

Monterrey: 20 de enero de 2023, Arena Monterrey

Ciudad de México: 21 de enero de 2023, Arena CDMX