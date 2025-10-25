Ariana Grande dice que 'Wicked' revivió su pasión por la música

En una reveladora entrevista en el podcast Shut Up Evan, Ariana Grande confesó que su papel como Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked fue clave para reconectar con su "conexión interna", perdida por el trauma, y revivir su pasión por la música.

Tras lanzar Positions en 2020, la superestrella pensó que sería su último álbum.

Sin embargo, interpretar a Glinda le permitió reestructurar su relación con la creatividad, dándole una nueva fortaleza personal.

Grande explicó que la experiencia en el rodaje de Wicked en Londres encendió una "chispa creativa" que la llevó a crear su aclamado álbum de 2024, Eternal Sunshine.

El proceso de composición comenzó tras regresar de Londres, con el sencillo Yes, and? como punto de partida.

El álbum debutó con casi 60 millones de streams en Spotify, logrando el mayor debut femenino de 2024 en la plataforma y alcanzando el No. 1 en el Billboard 200.

Además, la inspiración de Glinda la llevó a anunciar The Eternal Sunshine Tour 2026, su primera gira en siete años, que recorrerá Norteamérica y el Reino Unido, confirmando su regreso triunfal a los escenarios.

