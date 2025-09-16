Cerrar X
escena_armando_araiza_2c2de9a5c1
Escena

Armando Araiza pide apoyo para volver a actuar

El actor publicó un emotivo video que muchos vieron como un grito de auxilio. Pidió apoyo para volver a actuar y dijo no tener representante

  • 16
  • Septiembre
    2025

El reciente video que compartió el actor Armando Araiza en su canal de YouTube y en sus redes sociales fue interpretado por sus seguidores como un grito de auxilio, aunque hay quienes dicen que fue una actuación.

Y es que no quedó claro si se trató de un monólogo o un momento de vulnerabilidad, ya que Araiza se dirigió a la cámara y expresó su necesidad de volver a actuar.

“Ya no tengo mánager, pero tengo algo más poderoso: tengo al público, a ti, a ustedes que me han visto actuar desde niño y que saben lo que puedo hacer en pantalla.

“Estoy disponible para actuar. Si conoces un director, productor o creador, etiqueta, comparte. Si tú crees en mí, yo te invito a que me representes y que hagamos ruido juntos, porque el artista también se rearma”, expresó entre lágrimas.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

los_angeles_police_pursuit_accident_lawyer_1080x675_da44c05459
Policías disparan contra trailero tras altercado en Arteaga
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T145916_749_bf395e13cd
Fiscalía Estatal busca frenar los retos virales en redes
imss_nl_9f8559522a
Suspende IMSS servicios no urgentes el 15 y 16 de septiembre
publicidad

Últimas Noticias

AP_25260626078493_b0fd789880
Jaden Smith se muda a París como director creativo
9a67ca26_53d4_4e41_b6de_b599bb6ea747_0e6e3e00c6
DIF Ramos Arizpe suma más de 10 mil atenciones en salud
76cb4846_b188_4f4b_86f0_380283bbe98d_9e425d9a80
Crean medalla ‘Mauricio Fernández’ por aportaciones culturales
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
publicidad
×