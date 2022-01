Arnold Schwarzenegger vive accidente 'de película de acción'

Arnold Schwarzenegger se vio envuelto en un accidente automovilístico en Los Ángeles, California.

De acuerdo a los medios locales, el famoso actor circulaba cerca de su casa cuando chocó contra el coche de una mujer, lo que provocó el impacto de otros dos autos.

A causa de esto, resultó gravemente herida la mujer que conducía un Prius y recibió el primer impacto.

Fue debido a un traumatismo craneal que la afectada tuvo que ser trasladada a un hospital cercano, mientras que el famoso solamente tuvo unas heridas.

Según se observa en fotos publicadas por TMZ, Schwarzenegger se encontraba bien como para poder hablar con los involucrados en el accidente.

El aparatoso accidente ocurrió en el barrio de Brentwood, en las calles Sunset Boulevard y Allenford Avenue, a dos kilómetros aproximadamente de la casa de Arnold Schwarzenegger.

Algunos testigos del accidente señalaron que la escena parecía parte de una película de acción.

Arnold Schwarzenegger in auto accident. It appears he tried to go 4 wheeling in his Yukon SUV over a liberal's Prius...and he stepped on an expensive Porsche in the process. pic.twitter.com/Mx9OR85t41