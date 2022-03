Arrestan a Ezra Miller por alterar el orden en un bar

En 2020, el actor fue señalado también por alterar el orden en un bar de Islandia

Ezra Miller, quien protagoniza la próxima película de DC "The Flash" y "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" de abril, fue arrestado por la policía en Hilo, Hawái el lunes por la mañana. Miller fue acusado de alteración del orden público y acoso después de un incidente en un bar.

Según una publicación del Departamento de Policía del condado de Hawái, los oficiales de South Hilo respondieron a un informe de un cliente desordenado en un bar el domingo por la noche a las 11:30 p.m.

La policía determinó que el agitador se había vuelto rebelde mientras otros clientes cantaban karaoke y habían comenzado a "gritar obscenidades". Miller luego "tomó el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos".

Miller fue arrestado y acusado de delitos de alteración del orden público y acoso. La fianza se fijó en $ 500, que Miller proporcionó, y la policía los liberó posteriormente de la custodia.