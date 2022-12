¿Arrestaron a Facundo en Qatar? Esto fue lo que pasó

El famoso conductor de televisión, Facundo, causó polémica en redes sociales tras ser supuestamente arrestado por hacerse pasar por un limpiaparabrisa en las calles de Doha.

La visita de Facundo a la capital qatarí no decepcionó, pues con el historial de bromas pesadas que este ha realizado a lo largo de su carrera sus fanáticos ya esperaban que este fuera arrestado por lo estricto que es la ley en aquel país.

'Facundo ha sido arrestado prácticamente en cualquier país que pisa', 'Todavía no empieza el mundial y ya lo van a arrestar', 'Un mundial no es mundial si Facundo no hiciera nada ilegalmente', fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.