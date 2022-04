'As it was' de Harry Styles debuta numero 1 en Billboard 100

Este es el segundo numero para el cantante tras su exitoso tema Watermelon Sugar del 2022

As it was, el nuevo tema del cantante británico Harry Styles debutó numero uno en la lista más importante de ventas a nivel mundial, el Billboard Hot 100.

La canción que forma parte de su tercer material discográfico 'Harrys House' fue recibida de muy buena manera tanto por la crítica como por los fanáticos del cantante.

Esta es la primera canción en debutar en el número 1 en este 2022, siendo la canción más reproducida en este año. La última vez que un single debutó directamente al numero 1 fue en noviembre de 2021, cuando la cantante Taylor Swift relanzó la versión de 10 minutos de su canción All too Well.

Styles es el primer hombre solista británico en debutar en el n. ° 1 en Global 200 y el segundo en reinar en general, después de Ed Sheeran, cuyo "Bad Habits" llegó a la cima de la lista del 31 de julio de 2021.

La nueva canción del cantante logró destronar al hit "Heat Waves" de la banda Glass Animals, la cual duró 6 semanas en la cima del top.

Harrys House, el tercer material discográfico del cantante verá la luz el próximo 20 de mayo.