Asegura Américo Garza que Karla Luna lo engañó con un narco

Américo Garza confesó que su exesposa, Karla Luna le fue infiel con un líder narcotráficante abatido en el 2010.

Tras un video difundido por Rubén Luna, hermano de Karla Luna, Américo Garza y su esposa Karla Panini decidieron confesar supuestos secretos de la fallecida comediante.

Durante la transmisión en vivo en donde realizaron estas supuestas confesiones, Américo Garza lanzó la siguiente advertencia a la familia de Karla Luna:

"Después de lo que digamos hoy, vamos a decir muchas cosas, espero que paren para no tener que seguir diciendo la continuación porque va a afectar. Esperemos que ya sea la última, ya cada quien que se quede con sus daños", dijo en el directo.

Américo reitera que cuando comenzó a andar con Panini, él y Luna ya no estaba juntos, mientras que 'la lavandera morena' sí lo había engañado en repetidas ocasiones.

"Yo nunca quise salir a aclarar que yo nunca quise estar con Karla porque me engañó. Tú sabes cuántas veces me engañó y con quién me engañó, y con quiénes... Sabes de algunos, sabes del narcotraficante con el que me engañó... No era cualquier narcotraficante, era un líder de un cártel.

Menciona que le sorprende que esa relación no haya salido en el libro "Emma y las otras señoras del narco", de la periodista Anabel Hernández, que cuenta las historias de las esposas de los narcotraficantes y vínculos con artistas.

Aunque no mencionó el nombre de dicho narco, Américo detalló que fue abatido en el 2010; asimismo reveló debido a ese engaño por parte de Karla Lina a él lo quisieron secuestrar y asesinar.

"Uno que abatieron en el 2010, con ese me engañó Karla... Tú no sabes que a mí me intentaron asesinar, a mí me intentaron secuestrar. Tú sabes que yo tenía mucho tiempo de no querer estar con tu hermana", dijo.

Tras enlistar una serie de elementos por las que considera que la relación que mantenía con la fallecida comediante era mala y tóxica, el empresario agregó que Luna también lo engañó con "con un payaso que pertenecía al canal" donde ella trabajaba; en redes sociales sospechan que podría tratarse de Platanito.

"Él andaba con ella cuando andaba conmigo, se veían a escondidas. Escondía el carro que yo le había regalado, era el único en Monterrey en ese momento, así se lo cambiaba con la de maquillaje para poderse ir... No quería yo hablar de eso... Nunca fue un matrimonio feliz", destacó.

'Me casé con Karla porque le dio cáncer': Américo Garza

Tras esta situación, la relación entre ellos se hizo más complicada, por lo que Américo no quería casarse y lo hizo solo para que sus hijas pudieran decir que su mamá y su papá se casaron.

"¿Sabes cuándo me casé? La fecha en que me casé y por qué me casé, fue después. Todas esas personas hacen ver que yo la dejé cuando tuvo cáncer, yo me casé con ella cuando le dio cáncer... Yo no estaba con ella, muchas veces me separé. Yo se lo aclaré: estoy contigo por mis hijas", señaló.

"Ella sabía que a mí no me interesaba. Les vuelvo a decir, yo me casé con ella cuando le dio cáncer, porque le dio cáncer y fui muy claro con ella, que me casaba con ella para que mis hijas pudieran decir que su mamá y su papá se casaron", declaró Américo.

A continuación la transmisión en vivo completa:

Jefes del narcotráfico mexicano abatidos en 2010

De acuerdo a datos periodísticos, los líderes del narcotráfico abatidos en 2010 fueron:

Ezequiel Cárdenas, conocido como "Tony Tormenta", uno de los jefes del cártel del Golfo, murió en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en noviembre de 2010.



Ignacio "Nacho" Coronel murió abatido en un operativo lanzado por el Ejército mexicano en una de las zonas residenciales más exclusivas de Guadalajara, en julio del 2010, Jalisco. Coronel era conocido como "El Rey del Cristal" por sus multimillonarios negocios con metanfetaminas y era un socio fundamental de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, líder del cartel de Sinaloa.



Nazario Moreno, líder del cártel de la Familia conocido como "el más Loco" o "El Chayo", fue dado por muerto en un tiroteo con agentes federales en diciembre de 2010, sin embargo, en marzo de 2014, el capo fue declarado muerto por segunda vez.

Con información info7.mx