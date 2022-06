Asegura Natanael Cano que no se tomará fotos con fans

El cantante aseguró que no es un 'objeto' y que se encuentra en tiempo libre.

Natanael Cano, el cantante de corridos "tumbados" entró en polémica después de que pidió a sus seguidores a no pedirle fotos si se lo encuentran en la calle, ya que se encuentra en su tiempo libre, y aseguró que no es un "objeto".

"Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo, como para ponerme a darles sus felicitaciones. Maduren, maduren mi gente es parte del crecimiento", escribió Natanael.

Estas declaraciones fueron hechas en su cuenta de Instagram y causaron diversas reacciones, algunas señalando que ya se la había subido la fama.

El sonorense explicó que quiere disfrutar del "poco tiempo libre" que le queda y por eso pidió a sus fans no pedirle posar para una fotografía.

"Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto 'Que no las doy' no por mam... me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez HAHAHA no funciona así bebés perdón", expresó el rapero mexicano.

En cambio invitó a sus fans a correr a abrazarlo y besarlo durante sus conciertos, porque ese sí es su trabajo, en el escenario.

DEFIENDE SU DECISIÓN DE 'NO FOTOS'

Después de las críticas que recibió, el cantante explicó los motivos por los que no aceptará que le pidan fotografías y defendió su decisión.

"Una cosa es que a veces se pasan de lanza y otra es que crean que uno es un objeto, como "ponte pa' la foto, ponte ahí para la foto", hey cálmese yo no soy un objeto soy un humano, soy una persona. Hay veces que me piden fotos y se van y digo soy un objeto"

El cantautor también reclamó que algunas personas no le preguntan cómo está, como se siente y ahí es cuando se ve como "un objeto".

"A esta gente no le interesa preguntarme como estoy, como me siento. Últimamente me he negado (a tomarme fotografías) porque me puse en el plan de decir que no soy un objeto".

Con información de Info7.mx.