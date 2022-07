Así baila "Chabelo" slam al ritmo de 'System of a Down'

A través de redes sociales se hizo viral un video del famoso actor y conductor bailando al ritmo de la banda de rock estadounidense de origen armenio

Xavier López "Chabelo" volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero no te asustes, no es por alguna mala noticia, si no porque a través de Twitter se comenzó a hacer viral un video del "Amigo de Todos los Niños" bailando al ritmo de System of a Down.

En el clip, que muestra una escena de la película "Chabelo y Pepito contra los monstruos" (1973), se ve a el actor peleando con otros niños en un campamento, pero lo gracioso es que de fondo se escucha la canción "Chop Suey" de la banda de rock estadounidense de origen armenio, lo que da la impresión de que "Chabelo" está bailando slam, el cual consiste en saltar y empujarse de manera descontrolada.

Si bien, este video ha sido editado con otras canciones de grupos de Ska, Rock, Punk y más, esta publicación compartida hace referencia de que "Chabelo" inventó el slam, provocando que los internautas bromearan sobre el tema y recordaran a uno de los personajes más emblemáticos de la televisión mexicana.

"Chabelo invento el slam desde tiempos antiguos", "Jajaja en la era cavernaria ya existía el slam !!! Gracias a CHABELO", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de internet.

Chabelo desmintió tener cáncer terminal y demencia senil

El pasado 31 de mayo Chabelo se había convertido en tendencia porque una publicación afirmaba que el conductor padecía cáncer terminal y demencia senil, sin embargo, él desmintió dicha información en sus redes sociales.

"En respuesta a las publicaciones de hoy: ¿Cáncer? Sí, superado, gracias a Dios y los doctores, fuera de peligro. ¿Desahuciado? ¡No!", aclaró el "amigo de todos los niños".

Asimismo, y muy a su estilo, ´Chabelo´ dijo que está "un poquito" dementes desde "chiquito" y senil pasado de los 15 años.

Sobre si estaba retirado declaró que se encuentra contento de supervisar algunos nuevos proyectos y con ganas de vivir "una vida muy privada y tranquila".

Por último, agradeció el cariño que le han dado sus fans a lo largo de su vida.