Así es el nuevo parque temático de Studio Ghibli en Japón

El nuevo parque de Studio Ghibli busca brindar una experiencia inmersiva conservando el respeto por la naturaleza que destaca en sus películas.

Los fanáticos del Studio Ghibli ya pueden visitar el esperado parque temático de las producciones que finalmente abrió sus puertas en la prefectura de Aichi, a menos de una hora en tren desde Kioto.



El Parque Ghibli se encuentra dentro del Parque Aichi Earth Expo Memorial, los antiguos terrenos de la Expo 2005.



“Siento que la inauguración de esta exposición en este momento, cuando estamos enfrentando y superando firmemente el covid-19, tiene un gran significado', dijo Koji Hoshino, presidente de Studio Ghibli Co., durante un evento celebrado unos días antes de la inauguración del parque.









Desde el pasado 1 de noviembre, el lugar da vida a algunos de los personajes y escenas más queridos de las animaciones del estudio japonés.



El parque está enfocado en sumergir al turista en el mundo mágico de sus películas con espacios sorprendentes y de gran realismo.





Debido a que el objetivo es brindar al público una experiencia inmersiva, los creadores del parque prescindieron de atracciones extremas, como las montañas rusas.



Dentro de la filosofía de las películas destaca además el respeto a la naturaleza, por lo que el director de los estudios, Hayao Miyazaki, pidió que no se talara ningún árbol para este proyecto.





Cabe señalar que Ghibli Park requiere una reserva para una fecha y hora específicas. Además, el aforo máximo diario ronda las 5,000 personas.



Por tanto, para ingresar al parque se debe hacer una reserva con cerca de dos meses de anticipación debido a la gran demanda del lugar y su capacidad.





Otro dato a tomar en cuenta es que las entradas salen a la venta únicamente el día 10 de cada mes, por lo que desde el 10 de noviembre estarán a la venta las entradas para los meses de enero y febrero.





Por otro lado, únicamente las áreas The Valley of the Witch y Mononoke Village, se abrirán hasta dentro de un año.