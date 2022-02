Así luce Cillian Murphy en Oppenhaimer, lo nuevo de Nolan

El actor es el protagonista del drama histórico que ha reclutado a una lista de los nombres más famosos de Hollywood

Kenneth Branagh, recién salido del éxito nominado al Oscar de "Belfast", se reunirá con Christopher Nolan en "Oppenheimer". Los dos se han unido previamente en "Dunkirk" y "Tenet". Branagh desempeñará un papel no especificado en la mirada ambiciosa y costosa de J. Robert Oppenheimer y su papel en la creación de la bomba atómica. Branagh protagonizó recientemente "Death on the Nile" y obtuvo nominaciones al Premio de la Academia por dirigir, producir y escribir "Belfast".

Universal Pictures y Syncopy también anunciaron el martes que comenzó la fotografía principal de la película y reveló un primer vistazo de mal humor de la estrella Cillian Murphy como Oppenheimer.

En la fotografía, se muestra a Murphy mirando fijamente mientras fuma un cigarrillo. Eso es ciertamente cierto para el registro histórico. Oppenheimer era un fumador empedernido que eventualmente sufrió de cáncer de garganta.

Escrita y dirigida por Nolan, "Oppenheimer" es producida por Emma Thomas, Charles Roven de Atlas Entertainment y Nolan. Se filmará en varios lugares de EE. UU., incluidos Nuevo México, California y Nueva Jersey. Es una producción en expansión, con un presupuesto de $ 100 millones, lo que la convierte en el tipo de epopeya reflexiva y sobria que se ha convertido en una especie en peligro de extinción en la era de los superhéroes.

Nolan logró hacer de "Dunkirk" un ganador financiero improbable cuando se estrenó en 2017, pero tuvo un final triunfal con las fuerzas británicas logrando un escape milagroso que permitió al país finalmente prevalecer en la lucha contra el fascismo. Pocas personas argumentarían que el mundo se ha convertido en un lugar más feliz con la introducción de las armas nucleares a menos que la aniquilación potencial sea lo tuyo.

"Oppenheimer" está protagonizada por Emily Blunt como la bióloga y botánica Katherine "Kitty" Oppenheimer, Matt Damon como el general Leslie Groves Jr., director del Proyecto Manhattan, y Robert Downey, Jr. como Lewis Strauss, comisionado fundador de la Energía Atómica de EE. UU. Comisión. Florence Pugh interpreta al psiquiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta al físico teórico Edward Teller, Michael Angarano interpreta a Robert Serber y Josh Hartnett interpreta al pionero científico nuclear estadounidense Ernest Lawrence. Oppenheimer también está protagonizada por Rami Malek, Dane DeHaan, Dylan Arnold, David Krumholtz, Alden Ehrenreich y Matthew Modine. A Nolan le gusta usar una sociedad anónima de actores, no solo con Branagh, sino también con Murphy, Damon y Modine como colaboradores de retorno.

Universal Pictures distribuirá "Oppenheimer" en los cines de todo el mundo y estrenará la película en los cines norteamericanos el 21 de julio de 2023. La película está basada en el libro ganador del premio Pulitzer "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin.