¡Asiste al nuevo reality de TV Azteca y encuentra el amor!

El gran casting del nuevo reality se llevará a cabo este sábado 21 y domingo 22 de enero en las instalaciones de TV Azteca Noreste.

¡Atención! Si estás soltera o soltero, si has buscado por todos lados a tu media naranja y no la has encontrado, este es el momento de conocer al amor de tu vida, asiste al gran casting del nuevo reality de TV Azteca.



La cita es este sábado 21 y domingo 22 de enero en las instalaciones de TV Azteca Noreste en Río Tamesí número #300 en la colonia México. Los horarios son de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.



Recuerda que como requisitos indispensables para participar, además del estatus de solter@, deberás acreditar tu mayoría de edad, tener pasaporte vigente a julio de 2023, disponibilidad para viajar y no olvides traer tu INE.