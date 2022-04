Autoridades de Nuevo México multan a productora de 'Rust'

Esto debido a infringir las leyes laborales sobre seguridad en el set derivado del disparo hecho por el actor Alec Baldwin a la directora de fotografía del set.

Después del disparo accidental hecho por el actor Alec Baldwin hacia la directora de fotografía de la película "Rust", las autoridades de Nuevo México emitieron una multa contra la productora del filme por supuestamente incumplir fallas en la seguridad de las armas de fuego empleadas en el rodaje de la película.

La Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional de Nuevo México dijo que Rust Movie Productions debe pagar 139.793 dólares y mencionó algunas de las fallas de seguridad que violaron los protocolos de la industria, incluyendo el testimonio de que los encargados de la producción tomaron medidas limitadas o ninguna para atender dos disparos no planeados antes del accidente fatal. El buró también documentó quejas de seguridad con armas de fuego de los miembros del equipo de producción que no fueron atendidas y dijo que on se permitió a especialistas en armas tomar decisiones sobre capacitación adicional en seguridad.

"Lo que teníamos, según los hallazgos de nuestros investigadores, era un conjunto de peligros obvios para los empleados sobre el uso de armas de fuego y la falta de acción de la dirección sobre esos peligros obvios", dijo Bob Genoway, jefe de la oficina de seguridad ocupacional.

En un rancho a las afueras de Santa Fe, el 21 de octubre de 2021, Baldwin apuntaba con un arma a la cinefotógrafa Halyna Hutchins en una pequeña iglesia durante los preparativos para la filmación de una escena cuando se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director, Joel Souza.

Baldwin dijo a ABC News en una entrevista en diciembre que estaba apuntando a Hutchins siguiendo sus instrucciones en el set del western cuando el arma se disparó sin que él jalara el gatillo.

Con información de AP.