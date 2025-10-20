Cerrar X
Axl Rose lanza micrófono a baterista durante show en Argentina

El líder de Guns N’ Roses fue captado arrojando su micrófono dos veces en pleno concierto; TMZ aclaró que el fallo se debió a un problema técnico

  • 20
  • Octubre
    2025

Guns N' Roses están de vuelta, eso lo sabemos, y con ello está de regreso la energía y agresividad que representa a una de las bandas más emblemáticas del hard rock, pero también están de regreso las ¿peleas?

Esta pregunta se debe a que durante su segunda fecha en Buenos Aires, Argentina, Axl Rose fue captado arrojándole el micrófono al baterista hasta en dos ocasiones.

El momento fue captado por múltiples fanáticos, quienes compartieron este video en redes sociales, viralizándose en minutos.

El incidente ocurrió apenas iniciado el show de la banda estadounidense, cuando un Axl visiblemente molesto durante el mítico tema “Welcome to the Jungle” le aventó el micrófono al nuevo baterista de la banda, Issac Carpenter, y más tarde patea el bombo y vuelve a lanzar el micrófono contra la batería.

Sin embargo, tras el incidente, el medio especializado TMZ informó que el problema no era con Carpenter, sino con el auricular del cantante, pues no se escuchaba la batería.

El siguiente concierto de Guns N’ Roses en Latinoamérica será el próximo 8 de noviembre en la Ciudad de México.

 


