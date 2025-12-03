Bad Bunny, el artista más escuchado en el mundo en Spotify 2025

Después de un breve receso en 2023 y 2024, Bad Bunny regresó este año al primer puesto como el artista más escuchado del mundo en Spotify, según el recuento oficial de la plataforma publicado este miércoles.

El puertorriqueño recupera una corona que ya había ostentado entre 2020 y 2022, antes de cederla durante dos años consecutivos a Taylor Swift.

Un álbum que impulsó su regreso al número uno

Su disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, lanzado en 2025, se convirtió rápidamente en el álbum más reproducido del planeta y fue el motor de sus 19,800 millones de escuchas acumuladas en el año.

Taylor Swift, que este año presentó “The Life Of A Showgirl”, se colocó en el segundo sitio del ranking global. The Weeknd ocupó el tercer lugar, seguido por Drake y Billie Eilish.

Felicidades Bad Bunny. The whole world made you No.1 pic.twitter.com/RGtSEKbxDz — Spotify (@Spotify) December 3, 2025

“Die With A Smile”, la canción más escuchada del planeta

En la categoría de canciones, el dominio no fue latino. El tema “Die With A Smile”, colaboración de Lady Gaga y Bruno Mars, encabezó la lista con 1,700 millones de reproducciones, consolidándose como el mayor éxito global del 2025.

Le siguieron:

“Birds of a Feather” – Billie Eilish

“APT.” – ROSÉ y Bruno Mars

“Ordinary” – Alex Warren

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

Los álbumes más escuchados del año

Detrás del nuevo trabajo del "Conejo Malo", el segundo álbum más popular del mundo fue la inesperada banda sonora de la película animada “KPop Demon Hunters”, que se convirtió en un fenómeno masivo.

En tercer lugar se ubicó “Hit Me Hard And Soft”, de Billie Eilish, lanzado originalmente en 2024 pero aún con enorme tracción en 2025.





