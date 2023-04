Bad Bunny lanzará colaboración con Grupo Frontera

Esta tarde, Bad Bunny sorprendió una vez más a sus fanáticos, ya que anunció que tendrá una colaboración con el Grupo Frontera.

A tan solo dos días de haberse presentado con un polémico show en el Festival de Coachella, el reguetonero vuelve a dar de que hablar y es que en esta ocasión se unirá al regional mexicano, esto a manos del Grupo Frontera, conocido por temas como ‘Que vuelvas’ y el cover de Morat ‘No se va’.

Aunque no se ha revelado el nombre del tema, a través de TikTok, el intérprete de “Me porto bonito” compartió un pequeño adelanto de la canción, donde se ve tarareando la canción y posteriormente bailándola.

“Me queda solo 1%, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco es solo perdiendo el tiempo, baby pa’ que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto.