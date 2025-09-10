Bad Bunny revela por qué no incluyó a EUA en su gira

El cantante puertorriqueño Bad Bunny explicó las razones detrás de la ausencia de Estados Unidos en su más reciente gira mundial, pese a ser uno de sus mercados más importantes.

En declaraciones recientes, el artista aseguró que la decisión no estuvo motivada por desinterés ni mucho menos rechazo hacia su público estadounidense, sino por preocupaciones ligadas a la presencia de autoridades migratorias en sus conciertos.

“Estaba el problema de que, ¡maldito ICE!, podría estar fuera de mi concierto, y arruinarlo todo. Es algo que estábamos hablando y que nos preocupaba mucho por los asistentes”, señaló el intérprete de Un Verano Sin Ti.

Bad Bunny subrayó que se trató de una decisión difícil, ya que en varias ocasiones se ha presentado en ese país con gran éxito.

“Hubo muchas razones para no presentarme y ninguna fue por odio; he actuado allí muchas veces, con éxito y disfrutando... Lo que nos preocupaba era que ICE pudiera estar fuera del concierto, y eso pesó mucho en la decisión”, puntualizó.

La gira mundial "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" de Bad Bunny promociona su álbum de 2025, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

La gira comienza el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, y finaliza el 22 de julio de 2026 en Bélgica, abarcando 23 fechas en Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Es su primer regreso a Europa desde 2019 e incluye presentaciones de debut en Australia, Brasil y Japón.

Más de 30 canciones, incluyendo temas como "NUEVAYoL", "WELTiTA", "BOKeTE", "DtMF" y éxitos de sus álbumes anteriores.

Su residencia en Puerto Rico incluyó versiones en salsa de "Callaíta" y nuevos debuts en vivo como "PIToRRO DE COCO".

La gira celebra la cultura puertorriqueña y los temas de nostalgia e identidad del álbum.

Parte de lo recaudado se destina a la Fundación Good Bunny, que apoya a jóvenes en la música, las artes y el deporte.

La gira sigue a la residencia puertorriqueña de 30 fechas, "No Me Quiero Ir De Aquí", que batió récords y vendió más de 400,000 entradas.

