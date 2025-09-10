Cerrar X
Escena

Bad Bunny rompe récord como finalista de los Premios Billboard

Bad Bunny lidera la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con 27 menciones, estableciendo un récord histórico en la premiación

  • 10
  • Septiembre
    2025

Bad Bunny lidera la lista de finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con 27 menciones, estableciendo un récord histórico en la premiación.

Telemundo y Billboard anunciaron el miércoles a los finalistas y el astro puertorriqueño figura en primer lugar. Otros importantes finalistas son Fuerza Regida finalista en 15 categorías, Rauw Alejandro (14), Karol G (10) y Tito Doble P (10).

Los Premios Billboard de la Música Latina se entregarán el 23 de octubre y se podrán ver en vivo por Telemundo, con presentaciones en vivo a las 8:00 pm de Nueva York (000 GMT) desde el James L. Knight Center en Miami, Florida.

La gala también podrá verse por la aplicación de Telemundo, el servicio de streaming Peacock, ya a través de Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional en más de 22 países. Los boletos para la ceremonia saldrán a la venta próximamente.

Los finalistas y ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina se determinan por su desempeño en las listas semanales de Billboard. Este año, los premios se entregarán en 49 categorías que abarcan los principales géneros de la industria de la música latina, desde el pop al tropical y el regional mexicano. También se entregarán premios especiales que serán anunciados próximamente.

Bad Bunny disputa los premios principales de artista del año, compositor del año y Top Latin Album del año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, entre otros. Además, tres de sus temas, “BAILE INoLVIDABLE”, “DtMF” y “NUEVAYoL”, tienen cinco menciones cada uno, incluidas las de Hot Latin Song canción del año, canción del año, ventas, y canción del año, streaming.

La agrupación californiana Fuerza Regida se medirá en las categorías de artista del año, Global 200 artista del año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por “111XPANTIA”. Su canción “Tu boda” con Óscar Maydon, obtuvo cuatro menciones, entre ellas Hot Latin Song Canción del Año, Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año y Canción Regional Mexicana del Año. Otro dos de sus temas: “Me jalo” con Grupo Frontera y “Por esos ojos”, también compiten por la canción regional mexicana del año.

Rauw Alejandro compite en las categorías de: artista del año, gira del año y Top Latin Album del año, por “Cosa Nuestra”. Su tema viral “Khe”, junto a Romeo Santos compite por tres premios: Hot Latin Song, colaboración vocal del año, canción del año, Latin Airplay y canción Latin Rhythm del año.

Además de cinco menciones por su éxito viral “Si antes te hubiera conocido”, Karol G es finalista en las categorías de Global 200 artista latino del año, Hot Latin Songs artista del año femenina y álbum “Top Latin Rhythm” del año, por su álbum “Tropicoqueta”.

Tito Double P es finalista en la categoría de artista del año, Global 200 artista del año y “Top Latin Album” del año por "Incómodo", el cual también compite como álbum Top Regional Mexicano del Año. La colaboración con su primo Peso Pluma, en el tema “Dos Días” compite por los premios “Hot Latin Song”, colaboración vocal del año y canción regional mexicana del año.

Peso Pluma tiene nueve menciones, incluyendo artista del año, “Hot Latin Songs” artista del año, masculino y por su álbum “Exodo”, en las categorías de “Top Latin Album” del año y álbum top regional mexicano del año.

Otros artistas con múltiples nominaciones son: Netón Vega (8), Grupo Frontera (7), Shakira (6), Óscar Maydon y Romeo Santos (5), Clave Especial y Kapo (4). En total más de 70 artistas fueron finalistas este año, reflejando el impacto sin precedentes de la música latina a nivel mundial.

Los premios culminan la Semana de la Música Latina de Billboard, que tendrá lugar en Miami del 20 al 24 de octubre de 2025.


Comentarios

Etiquetas:
