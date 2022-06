'Balconean' a Piqué con una rubia

Luego de 12 años de noviazgo y dos hijos en común, Shakira y Piqué pusieron fin a su relación a principios de este mes.

La dueña de un restaurante sueco, Katrin Zytomierska, ´balconeó´ al ex de Shakira, Gerard Piqué, luego de que el futbolista se negara a saludar al hijo de la empresaria, quien publicó una foto de él con una misteriosa rubia en una fiesta.

"Escúchame, perdedor. Probablemente la mayoría de las chicas en esta fiesta quieren acostarse contigo. Te veo e inmediatamente pienso en mi hijo. Fui clara contigo. Te pedí que saludaras a mi hijo. Dijiste: ´no´. ¿Porque eres alguien que puede dominar una pelota?.

"Eso no me impresiona mucho. Lo que me entristece es que la fama se te haya metido en la cabeza y eso es patético. Pero sabes que..., el karma es peligroso y te morderá en el trasero", publicó Zytomierska, quien además es influencer.

"Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, les pedimos que respeten su privacidad. Gracias por su comprensión", comentaron en un comunicado en conjunto.