Cerrar X
EH_UNA_FOTO_0064a45f34
Escena

Banda MS anuncia nuevas fechas en Monterrey y CDMX

La Banda MS, considerada la agrupación más influyente del regional mexicano, anunció nuevas fechas para sus presentaciones en Monterrey y CDMX

  • 12
  • Agosto
    2025

La Banda MS, considerada la agrupación más influyente del regional mexicano, anunció nuevas fechas para sus presentaciones en dos de los recintos más importantes del país.

El grupo se presentará el 14 y 15 de noviembre en la Arena Monterrey y el 19 y 20 de diciembre en la Arena CDMX, con un espectáculo renovado, dinámico y lleno de éxitos que han llevado a la banda al primer lugar de su género.

Con más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi 30 millones de seguidores en redes sociales, la Banda MS continúa marcando tendencia y conquistando públicos con su estilo fresco y creativo.

Venta de boletos

  • Arena Monterrey: disponibles a partir del viernes 15 de agosto a las 10:00 horas, en superboletos.com, taquillas de la Arena Monterrey, El Palacio de Hierro e Innovasport.
  • Arena CDMX: disponibles a partir del viernes 15 de agosto a las 10:00 horas, en superboletos.com, taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro y Soriana.

Los fans podrán disfrutar de un show único que promete superar expectativas y reafirmar por qué la Banda MS es la número uno del regional mexicano.

c98f62e0-6c9b-494e-82f1-3d99e8a76a8d.jpg

57f14157-9381-4eed-9e78-59bbdee41daf.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

bad_bunny_concierto_kevin_mazur_68f94d0ddf
Penélope Cruz, Kany García y Residente llegan a show de Bad Bunny
escena_oasis_671408cbca
Oasis volverá también a los cines de México con su documental
Whats_App_Image_2025_08_01_at_12_40_45_AM_27c4436f61
‘Estas son Las Mañanitas…’, el ‘Gigante de acero’ está de fiesta
publicidad

Últimas Noticias

AP_25225675389922_f571e220d9
Beyoncé gana su primer Emmy por el espectáculo de medio tiempo
EH_UNA_FOTO_6_623442e175
Cirujanos de NL se deslindan de caso de mujer fallecida
AP_25225681039540_d78b110f8a
Cuatro detenidos tras saqueo en supuesta casa de Brad Pitt
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×