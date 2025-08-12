Banda MS anuncia nuevas fechas en Monterrey y CDMX

La Banda MS, considerada la agrupación más influyente del regional mexicano, anunció nuevas fechas para sus presentaciones en dos de los recintos más importantes del país.

El grupo se presentará el 14 y 15 de noviembre en la Arena Monterrey y el 19 y 20 de diciembre en la Arena CDMX, con un espectáculo renovado, dinámico y lleno de éxitos que han llevado a la banda al primer lugar de su género.

Con más de 16 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi 30 millones de seguidores en redes sociales, la Banda MS continúa marcando tendencia y conquistando públicos con su estilo fresco y creativo.

Venta de boletos

Arena Monterrey: disponibles a partir del viernes 15 de agosto a las 10:00 horas, en superboletos.com, taquillas de la Arena Monterrey, El Palacio de Hierro e Innovasport.

Arena CDMX: disponibles a partir del viernes 15 de agosto a las 10:00 horas, en superboletos.com, taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro y Soriana.

Los fans podrán disfrutar de un show único que promete superar expectativas y reafirmar por qué la Banda MS es la número uno del regional mexicano.





