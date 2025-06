Bárbara de Regil acusa a J Balvin de coquetearle por Instagram

Barbara de Regil, conocida por su participación en "Rosario Tijeras", está siendo protagonista de una nueva polemica que involucra el coqueteo de un artista hacia ella.

En días recientes, la también creadora de contenido aseguró que el cantante de reguetón J Balvin le mandó mensajes subidos de tono.

De Regil aseguró en el reality show, “Secretos de pareja” que el cantante le mandó mensajes mediante su cuenta de Instagram y que esto ocurrió después de que la actriz compartiera un video en que le entrega un premio al cantante, a quien incluso etiquetó en la publicación.

"Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots. 'Vuélvemelo a entregar', y yo dije: '¿Vuélvemelo a entregar los premios o qué?'".

"Después de 17 minutos me puso: ‘Ah, no, olvídalo, eres casada’. Yo le contesté: 'Aunque no estuviera, no eres mi tipo'", recordó.

Pese a que el intérprete colombiano es reconocido mundialmente, Barbara de Regil aseguró que este no despierta su interés, pues cuando están de frente lo que menos le provoca es entregarle un premio.

"A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas".

Previo a que las palabras de la actriz tomaran vuelo en las redes sociales, Javier Ceriani habló sobre el tema en su programa de Youtube, donde reveló la supuesta respuesta que recibió J Balvin.

“Por más que esté casada, no voy a meterme contigo, que eres feo, que no me gustas, que eres horrible”, habría sido la respuesta de Bárbara de Regil al mensaje del interprete colombiano.

