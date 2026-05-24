Barbra Streisand emociona a Cannes con mensaje en video

La legendaria actriz y cantante Barbra Streisand envió un emotivo mensaje en video al Festival de Cine de Cannes, donde fue reconocida con la Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de clausura de la edición 79 del certamen.

Aunque una lesión de rodilla le impidió viajar a Francia para recibir personalmente el galardón, Streisand apareció en la pantalla principal del Palais des Festivals para agradecer el reconocimiento con un mensaje dirigido a la comunidad cinematográfica internacional.

“Merci beaucoup y vive le cinéma”, expresó la artista ante la ovación del público presente en Cannes.

La actriz francesa Isabelle Huppert fue la encargada de subir al escenario con la estatuilla y ofrecer un discurso dedicado a la trayectoria de Streisand.

Durante su intervención, destacó la influencia de la estadounidense en el cine, la música y el teatro.

Posteriormente, el festival proyectó un video con escenas emblemáticas de películas protagonizadas y dirigidas por Streisand, entre ellas Funny Girl, A Star Is Born, The Way We Were, The Mirror Has Two Faces, Nuts y Up the Sandbox.

Streisand recordó cómo nació su amor por el cine

En su mensaje, la actriz relató cómo descubrió el cine internacional durante su adolescencia gracias a una sala cercana a su escuela que proyectaba películas en blanco y negro de reconocidos directores europeos y asiáticos.

Streisand mencionó que quedó profundamente impactada por las obras de Francois Truffaut, Ingmar Bergman, Federico Fellini y Akira Kurosawa.

“Me fascinaron esas imágenes en la pantalla. Eran tan impactantes que todavía permanecen grabadas en mi mente”, expresó la artista, quien aseguró que desde entonces soñó con convertirse en actriz y formar parte de historias que transportaran al público a otros mundos.

Durante su discurso, Streisand también habló sobre Yentl, cinta con la que debutó como directora y que la convirtió en la primera mujer en ganar el Globo de Oro a Mejor Dirección.

La actriz recordó que el proyecto enfrentó numerosos obstáculos debido a los prejuicios existentes en la industria cinematográfica.

“Era mujer, y eso ya representaba un problema para muchas personas. Peor aún, era una actriz que quería dirigir”, señaló.

Según explicó, varios estudios rechazaron la película y el proyecto estuvo cerca de fracasar durante 15 años, aunque finalmente logró concretarlo gracias a la pasión que sentía por contar esa historia.

Streisand destaca el poder del cine para unir personas

En la parte final de su mensaje, la artista destacó la importancia del cine en un contexto internacional que describió como “volátil y caótico”.

Aseguró que las películas presentadas en Cannes demuestran cómo el arte cinematográfico tiene la capacidad de conectar culturas, abrir la mente del público y generar empatía entre las personas.

“Es reconfortante ver películas fascinantes de artistas provenientes de tantos países. El cine tiene esa capacidad mágica de unirnos”, afirmó.

Lesión impidió su viaje a Francia

Días antes de la ceremonia, Streisand había informado que no podría asistir presencialmente al festival por recomendación médica, mientras continúa recuperándose de una lesión de rodilla.

En un comunicado, lamentó perder la oportunidad de convivir con colegas a quienes admira profundamente y regresar a Francia, país al que dijo guardar un especial cariño.

La artista también felicitó a los cineastas homenajeados en esta edición del festival y agradeció al certamen por reconocer su trayectoria.

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