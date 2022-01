'Bel- Air', reboot de la serie de Will Smith estrena tráiler

La serie llegará a la plataforma Peacock el próximo 13 de febrero

"Bel-Air", un reinicio dramático de la comedia de Will Smith de los años 90 "The Fresh Prince of Bel-Air", ha lanzado su primer tráiler.

La serie debutará sus primeros tres episodios en Peacock el 13 de febrero, y los nuevos episodios posteriores se lanzarán semanalmente en el transmisor.



"Este pueblo intentará hacerte olvidar quién eres y de dónde vienes. No dejes que haga eso ", advierte un personaje a Will de Jabari Banks al comienzo del tráiler.

El programa, basado en el video viral de Morgan Cooper que imaginaba una versión dramática de la icónica comedia de situación, está coescrito y dirigido por Cooper, quien también es coproductor ejecutivo del proyecto. T.J. Brady y Rasheed Newson son co-showrunners y productores ejecutivos, así como co-escritores de Cooper.

Smith es productor ejecutivo a través de Westbrook Studios junto con Quincy Jones, Benny Medina y los creadores de la serie original Andy y Susan Borowitz. James Lassiter, Malcolm Spellman, Miguel Meléndez y Terence Carter de Westbrook Studios también serán productores ejecutivos. "Bel-Air" proviene de Westbrook Studios y Universal Television. UTV también fue el estudio detrás de la serie original.