¿Belinda ya tiene un nuevo amor? Reaparece junto a peleador

Miles de usuarios de redes sociales creen que la cantante ya olvidó a Nodal en brazos de Yair Raziel Rodríguez Portillo conocido como 'El Pantera'

Belinda y Christian Nodal siguen dando de qué hablar a poco más de una semana del anuncio de su rompimiento, primero por los rumores sobre el motivo de la separación, después por las nuevas canciones que lanzaron ambos cantantes y ahora porque la intérprete de "Amor a primera vista" fue captada del brazo de uno de los campeones mexicanos de la UFC.

A través de su cuenta de Instagram, Yair Rodríguez, conocido como "El Pantera" compartió una foto donde aparece vestido de traje junto a Belinda.

Tal parece que la cantante y el atleta mexicano se encontraron en un evento, pues Belinda trae en la muñeca una pulsera naranja como las que suelen dar en encuentros privados.

"El Pantera" en la publicación no dio detalles y únicamente colocó en la descripción un emoji de un hombre levantando la mano.

Ante la lluvia de comentarios de sus seguidores por las sospechas de un romance, el peleador de la UFC restringió los comentarios.

"Córrele", "Dice que si le prestas 4 millones", "No wey. Córrele", "No lo hagas compa!", "Next", "Próxima víctima" "Sal de allí!", "Nada más que sin tatuarte", "Tu no Pantera", "Otro soldado caído", "Piénsalo dos veces por favor", "En la próxima pelea vas a tener sus ojos tatuados", son algunos de los comentarios que sus seguidores y algunos otros deportistas le dejaron.

¿Belinda y Yair Rodríguez son pareja?

Tras el rumor de una posible relación con Belinda, Yair Rodríguez compartió en sus historias de Instagram un meme que tenía la frase la siguiente frase: "Cuando me entero de un chisme mío que ni yo sabía".

Sumado a eso, la fotografía fue tomada en un evento de hace años, debido a que las personas que se encuentran alrededor de la pareja no traen puestos cubrebocas, lo que indica que fue antes de la pandemia por Covid-19.

¿Quién es Yair 'El Pantera' Rodríguez?

Yair Raziel Rodríguez Portillo es un peleador mexicano de artes marciales mixtas y taekwondo. La carrera de "El Pantera" Rodríguez se comenzó a fraguar en noviembre de 2014, cuando se coronó en el reality show The Ultimate Fighter tras derrotar al nicaragüense 'Chimmy'.

"El Pantera" a llamado la atención y lo han incluido en carteleras importantes de Ultimate Fighting Championship (UFC), paulatinamente se ha posicionado entre los peleadores con mayor proyección. Actualmente cautiva a todo el universo de la UFC, donde demuestra su calidad y capacidad de protagonizar carteleras principales.

Con información de info7.mx