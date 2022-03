Beyoncé, Billie y Sebastián Yatra cantarán en Los Oscar

Ayer se informó que la Academia estaba en la búsqueda de Beyoncé para ser el acto de apertura en la ceremonia

Los premios Oscar han anunciado los artistas musicales para los nominados de este año a la mejor canción original, que incluirán a Beyoncé, Billie Eilish, Finneas, Reba McEntire y Sebastián Yatra.

Se interpretarán cuatro de las cinco canciones, mientras que el nominado Van Morrison, quien escribió y cantó "Down to Joy" de "Belfast", fue invitado pero no asistirá a la ceremonia debido a la agenda de su gira. Como resultado, la canción no se interpretará en la transmisión.

La votación final para la 94ª edición de los Oscar finalizó esta tarde, y la carrera de la canción original es una de las más competitivas de la noche.

Las canciones nominadas y los compositores acreditados este año son: "Be Alive" de "King Richard" (música y letra de Dixson y Beyoncé Knowles-Carter), "Dos Origuitas" de "Encanto" (música y letra de Lin-Manuel Miranda) , "Down to Joy" de "Belfast" (música y letra de Van Morrison), "No Time to Die" de "No Time to Die" (musical y letra de Billie Eilish y Finneas O'Connell) y "Somehow You Do " de "Four Good Days" (música y letra de Diane Warren).