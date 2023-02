Beyoncé consigue récord en el Grammy; suma 32 gramófonos

Beyoncé acumuló anoche 32 gramófonos en su trayectoria, instalándose como la estrella con más premios en la historia de la gala.

Beyoncé dejó claro porqué es la reina de la música al convertirse en la máxima ganadora en la historia de los premios Grammy al obtener 4 en esta edición –incluyendo Mejor Álbum Dance/ Electrónico por Renaissance y Mejor Canción R&B por Cuff it, para tener un total de 32 premios a lo largo de su carrera.

Con esta cifra récord, “Queen B” superó al director de orquesta húngaro Georg Solti, quien a lo largo de su carrera obtuvo 31 Grammys, récord que se mantuvo por 26 años. Durante su discurso de aceptación, Beyonce dijo: “Estoy tratando de no emocionarme demasiado”, para luego agradecer el apoyo de sus padres, esposo e hijos.

Por su parte, Harry Styles se alzó como el ganador de la noche al llevarse Mejor Álbum del Año por Harry’s House, por el cual también obtuvo el premio a Mejor Álbum Pop Vocal.

“Recibí tanta inspiración de todos con los que compartí esta categoría.

“Estoy demasiado agradecido”, dijo el británico al recibir el premio más importante de la velada. “Esta noche es muy importante para recordar que en la música no hay ‘mejores’”.





Lizzo fue elegida para llevarse el Grammy a Grabación del Año por su tema About Damn Time, mientras que Sam Smith y Kim Petras se alzaron con el triunfo de Mejor Interpretación Pop Dúo por Unholy, y Adele por Easy On Me ganó Mejor Interpretación Pop Solista.

Bad Bunny, inyectó el “latino power” y puso a bailar a todos los asistentes al inició de la ceremonia al interpretar El Apagón y Después de la playa. El puertorriqueño, quien tenía tres nominaciones incluyendo Grabación del Año, se llevó a casa el premio por Mejor Álbum de Música Urbana por Un verano sin ti.





La actriz Viola Davis se llevó un Grammy en la categoría de Mejor Audiolibro por Finding Me, premio que la hizo sumarse al exclusivo club del EGOT (ganadores de Emmy, Grammy, Óscar y Tony).

Natalia Lafourcade se agenció el Grammy en la categoría Mejor Álbum Regional Mexicano por su trabajo en Un Canto Por México, El Musical.